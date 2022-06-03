Rozetka назвала самые популярные товары для военных

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Рации, павербанки и квадрокоптеры возглавили список самых популярных военных товаров на украинском онлайн-ритейлере Rozetka.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Отмечается, что Rozetka объединила военные товары на сайте в единый раздел. "Мы сделали это, чтобы сэкономить время на поиски тем, кто хочет помочь нашим военным", – заявил соучредитель Rozetka Владислав Чечеткин.

В настоящее время наиболее популярными товарами для военных являются:

– рации; – павербанки; – квадрокоптеры; – наушники для стрельбы; – жилеты для разгрузки; – тактические очки и перчатки; – карематы; – военная обувь; – футболки и мужское белье; – тактические ножи; – электростанки и гели для бритья; – канистры для горючего.

Rozetka установила комиссию 0% для продавцов военных товаров. С конца февраля количество таких продавцов на маркетплейсе выросло на 20% по сравнению с довоенным периодом. С начала российского вторжения количество новых продавцов в соответствующей категории на 50% превышает число прекративших работу.

Экономическая правда