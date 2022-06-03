Rozetka назвала самые популярные товары для военных
Рации, павербанки и квадрокоптеры возглавили список самых популярных военных товаров на украинском онлайн-ритейлере Rozetka.
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Отмечается, что Rozetka объединила военные товары на сайте в единый раздел. "Мы сделали это, чтобы сэкономить время на поиски тем, кто хочет помочь нашим военным", – заявил соучредитель Rozetka Владислав Чечеткин.
В настоящее время наиболее популярными товарами для военных являются:
– рации;
– павербанки;
– квадрокоптеры;
– наушники для стрельбы;
– жилеты для разгрузки;
– тактические очки и перчатки;
– карематы;
– военная обувь;
– футболки и мужское белье;
– тактические ножи;
– электростанки и гели для бритья;
– канистры для горючего.
Rozetka установила комиссию 0% для продавцов военных товаров. С конца февраля количество таких продавцов на маркетплейсе выросло на 20% по сравнению с довоенным периодом. С начала российского вторжения количество новых продавцов в соответствующей категории на 50% превышает число прекративших работу.
Экономическая правда