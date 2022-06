Агентство S&P снизило кредитный рейтинг Укрзализныци

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило рейтинг АО "Укрзализныця" с CCC+ в ССС в связи с военными действиями на территории Украины.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Рейтинг УЗ внесли в список на пересмотр с негативным прогнозом.

"Российско-украинский конфликт продолжает создавать значительные риски для экономического роста Украины, финансовой стабильности, внешней позиции и государственных финансов, увеличивая риск нехватки ликвидности на суверенном уровне", – заявляет агентство.

Рейтинговое агентство отмечает о неопределенности способности правительства Украины продолжать оказывать постоянную и чрезвычайную финансовую поддержку УЗ и считает, что активы компании находятся под угрозой дальнейшего повреждения и, возможно, выхода из строя, что повлияет на ее способность генерировать денежные потоки.

"Учитывая негативное влияние конфликта на денежные потоки компании, мы считаем, что способность "Укрзалізниці" погасить долг ослабла...

Мы считаем, что без дополнительного государственного вмешательства или значительного сокращения операционных расходов "Укрзалізниці", вероятно, придется реструктурировать свой график платежей или объявить дефолт по выплате долга в течение 12 месяцев, поскольку существующая ликвидность будет исчерпана", - утверждают аналитики S&P.

В агентстве также добавляют, что операционные показатели железнодорожной компании не определены на фоне российско-украинского конфликта, в частности грузопоток в марте-апреле упал вдвое к прошлому году.

При этом в S&P признают, что будущие платежи "Укрзализныци" в 2022-2023 небольшие ($125 млн в ближайшие 12 месяцев, в том числе $36 млн в июле этого года) и следующий крупный платеж приходится на 2024 год.

"Мы оцениваем ликвидность компании как слабую, при этом коэффициент ликвидности (ratio of sources to uses) значительно ниже 1,2x.

Мы считаем, что позиция ликвидности компании находится под давлением, поскольку мы считаем, что "Укрзалізниця" не сможет противостоять внешним событиям без дополнительной финансовой поддержки со стороны государства", - заявляют в S&P.

