Эксперимент: два региональных поезда соединят Киев с Житомиром
Укрзализныця в качестве эксперимента с 8 июня назначает два региональных поезда, которые соединят столицу с Житомиром.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
"Время в пути составит менее 3 часов за счет отсутствия промежуточных остановок, как у привычной электрички. Важное преимущество этих поездов перед маршруткой: наличие вагонов купе для путешествующих семьями и плацкарт для более экономного путешествия", - говорится в сообщении.
Стоимость билета – от 105 грн в плацкарте, от 125 грн в сидячем вагоне и 189 грн в купе и меняется в зависимости от дня недели и фирменности выбранного вагона.
Продажа на сайте началась вечером 2 июня глубиной в 10 дней.
Поезд №759/760 Киев – Житомир будет отправляться из Киева ежедневно в 06:55 и прибывать в Житомир в 09:43. Обратно из Житомира поезд будет отправляться в 12:06, прибытие в Киев - в 14:51.
Поезд №775/776 Киев – Житомир будет отправляться из Киева ежедневно в 14.33, прибывать в Житомир в 17.15. Обратно из Житомира поезд будет отправляться в 18:38 и прибывать в Киев в 21:50.
Экономическая правда
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