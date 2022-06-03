Эксперимент: два региональных поезда соединят Киев с Житомиром

Укрзализныця в качестве эксперимента с 8 июня назначает два региональных поезда, которые соединят столицу с Житомиром.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Время в пути составит менее 3 часов за счет отсутствия промежуточных остановок, как у привычной электрички. Важное преимущество этих поездов перед маршруткой: наличие вагонов купе для путешествующих семьями и плацкарт для более экономного путешествия", - говорится в сообщении.

Стоимость билета – от 105 грн в плацкарте, от 125 грн в сидячем вагоне и 189 грн в купе и меняется в зависимости от дня недели и фирменности выбранного вагона.

Продажа на сайте началась вечером 2 июня глубиной в 10 дней.

Поезд №759/760 Киев – Житомир будет отправляться из Киева ежедневно в 06:55 и прибывать в Житомир в 09:43. Обратно из Житомира поезд будет отправляться в 12:06, прибытие в Киев - в 14:51.

Поезд №775/776 Киев – Житомир будет отправляться из Киева ежедневно в 14.33, прибывать в Житомир в 17.15. Обратно из Житомира поезд будет отправляться в 18:38 и прибывать в Киев в 21:50.

Экономическая правда