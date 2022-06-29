На фоне санкций против Потанина цены на никель и палладий выросли

После решения правительства Британии ввести санкции против крупнейшего бенефициара "Норильского никеля" Владимира Потанина цены на палладий и никель выросли - санкции вызвали опасения относительно поставок металлов.

Об этом пишет Bloomberg.

"Потанин, состояние которого по данным Bloomberg Billionaires Index составляет 37,1 млрд долларов, до сих пор в значительной степени избегал западных санкций, наложенных на других представителей российской элиты. Он попал в санкционный список Канады в апреле.

Неясно, распространятся ли санкции против Потанина на "Норникель", который является одним из крупнейших в мире производителей никеля, палладия и меди", - пишет агентство.

На фоне новостей о санкциях палладий вырос в цене на 7,7%, тогда как цены на никель подскочили на 9,2%, прежде чем сократить рост.

После российского вторжения в Украину Потанин купил некоторые из ключевых российских частных банков – "Росбанк" и долю в "Тинькофф Банке"

В своем обновленном списке санкций Великобритания отметила, что Потанин "получает выгоду или поддерживает правительство России, владея или контролируя Росбанк". О "Норникеле" не упоминалось, добавляет Bloomberg.

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В то же время, санкции правительства Британии против физических лиц автоматически распространяются на любую компанию, которой они владеют или контролируют.

В пресс-службе "Норникеля" от комментариев отказались.

Выступая на конференции в Москве в среду, вице-президент компании Владимир Жуков заявил, что санкции Британии по отношению к Потанину не распространяются на "Норникель", не уточнив, на каком основании он говорит это.

По его словам, компания изучает, как санкции могут повлиять на ее бизнес.

Великобритания не является значительным рынком для компании, продающей большинство своей продукции в ЕС, США и Китае. Тем не менее здесь находится Лондонская биржа металлов, которая контролирует сеть складов по всему миру и где устанавливаются мировые цены на металлы.

В LME заявили, что изучают, какие последствия будут иметь санкции против Потанина на рынке.

Напомним:

Правительство Великобритании объявило о новых санкциях, которые ударили по ближайшему окружению президента РФ Владимира Путина.

Среди попавших под санкции Владимир Потанин — второй самый богатый человек России, владелец большого конгломерата "Интеррос" и крупнейший бенефициар "Норильского никеля".

Экономическая правда