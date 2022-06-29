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Брэнсон побывал в Гостомеле: интересовался, как можно отстроить аэродром "Антонов"

Среда, 29 июня 2022, 15:42 - Алексей Павлыш

Основатель компании Virgin Galactic, миллиардер Ричард Брэнсон побывал в Гостомеле – интересовался аэродромом ГП "Антонов", возможностями его восстановления.

Об этом сообщил глава поселковой военной администрации Гостомеля Тарас Думенко.

"Ричард Бренсон постоянно выступает в поддержку Украины, ее суверенитета, территориальной целостности, а также за самые жесткие санкции против РФ, ее лидеров и экономики.

В Гостомеле он интересовался аэродромом ГП "Антонов", возможностями его обновления. Вместе с представителями Укроборонпрома и ГП "Антонов" рассказали гостю о таких перспективах и существующих проектах реконструкции аэропорта", - написал Думенко в Facebook.

 
Брэнсон и Думенко
 
 
все фото: facebook тараса Думенко

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