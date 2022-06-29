Брэнсон побывал в Гостомеле: интересовался, как можно отстроить аэродром "Антонов"
Основатель компании Virgin Galactic, миллиардер Ричард Брэнсон побывал в Гостомеле – интересовался аэродромом ГП "Антонов", возможностями его восстановления.
Об этом сообщил глава поселковой военной администрации Гостомеля Тарас Думенко.
"Ричард Бренсон постоянно выступает в поддержку Украины, ее суверенитета, территориальной целостности, а также за самые жесткие санкции против РФ, ее лидеров и экономики.
В Гостомеле он интересовался аэродромом ГП "Антонов", возможностями его обновления. Вместе с представителями Укроборонпрома и ГП "Антонов" рассказали гостю о таких перспективах и существующих проектах реконструкции аэропорта", - написал Думенко в Facebook.
Экономическая правда
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