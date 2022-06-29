На спецсчете НБУ для нужд военных осталось 265 миллионов

Нацбанк Украины перечислил на нужды военных более 17,3 млрд грн, на спецсчете осталось 265 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

О спецсчете для помощи армии

По состоянию на 29 июня 2022 года остаток средств на спецсчете, который Нацбанк открыл для поддержки Вооруженных Сил Украины, превышает 265 млн грн.

В целом Национальный банк уже перечислил на нужды военных более 17,3 млрд грн, в частности:

на нужды Национальной гвардии Украины – всего 950 млн грн (26.02.2022 – 450 млн грн.; 06.03.2022 – 500 млн грн);

на нужды Национальной полиции Украины – всего 1 650 млн грн (28.02.2022 – 150 млн грн; 03.03.2022 – 700 млн грн; 06.03.2022 – 800 млн грн);

на нужды Министерства обороны Украины – всего 13 352 млн грн (28.02.2022 – 182,3 млн грн; 01.03.2022 – 843 млн грн; 02.03.2022 – 1 999,3 млн грн; 04.03.2020 – 92 .2022 – 341,2 млн грн; 07.03.2022 – 1 843 млн грн; 08.03.2022 – 597,9 млн грн; 2022 – 122,7 млн ​​грн, 16.03.2022 – 182 млн грн, 17.03.2022 – 191,7 млн ​​грн, 18.03.2022 – 91 млн грн; 24.03.2022 – 337 млн ​​грн, 28.03.2022 – 235,2 млн грн, 30.03.2022 – 503 млн грн, 01.04.2022 – 655 млн грн, 06.04.2022 – 302,2 млн грн 9 млн грн;12.04.2022 – 176,3 млн грн; 18.04.2022 – 247,7 млн ​​грн; 21.04.2022 – 182,8 млн грн; 28.04.2022 – 221,8 млн грн; 6 млн грн;12.05.2022 – 742,7 млн ​​грн; 19.05.2022 – 151 млн грн; 24.05.2022 – 168 млн грн; 15.06.2022 – 72 млн грн);

на нужды Государственной пограничной службы – всего 980,2 млн грн (03.03.2022 – 420 млн грн; 11.03.2022 – 300 млн грн; 12.03.2022 – 106,2 млн грн; 14.03.2022 – 154 млн грн);

на нужды Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины – всего более 361 млн грн (01.06.2022 – 252 млн грн; 15.06.2022 – 85,5 млн грн; 21.06.2022 – 24,3 млн грн);

на нужды Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям – всего 18,3 млн грн (08.06.2022 – 18,3 млн грн).

Всего со дня открытия спецсчета на него было перечислено 17,6 млрд грн в эквиваленте.

"В частности, почти 5,4 млрд грн в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские женьминьби, японские иены, швейцарские франки, польские злотые, австралийские доллары).

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Средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества (в том числе из США, Великобритании, Германии, Швеции, Финляндии, Польши, Швейцарии, Норвегии, Австралии, Франции, Канады, Болгарии, Гонконга и многих стран мира)", – говорится в сообщении.

Для помощи Украинской Армии перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты: https://bank.gov.ua/ru/about/support-the-armed-forces.

О счете для гуманитарных нужд

По состоянию на 29 июня 2022 года остаток средств на счету Министерства социальной политики, который Нацбанк открыл для гуманитарных целей, составляет более 94 млн грн.

"Кроме того, Министерство социальной политики Украины, являющееся получателем и распорядителем поступающих на этот счет средств, уже перечислило из него более 500 млн грн с целью предоставления гуманитарной помощи пострадавшим от вооруженной агрессии РФ.

В частности, около половины средств поступило из-за границы в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты)", - отчитываются в НБУ.

Напомним, что для помощи гражданам, страдающим войной, перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты: https://bank.gov.ua/ru/about/humanitarian-aid-to-ukraine.

Экономическая правда