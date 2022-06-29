Инфляция в Испании обновила максимум за 37 лет

Потребительские цены в Испании в июне выросли на 10,2% в годовом выражении после подъема на 8,7% за предыдущий месяц.

Об этом свидетельствуют предварительные данные Испанского статистического управления, передает "Интерфакс-Украина".

Результат превзошел средние ожидания аналитиков, опрошенных FactSet (9,2%), и оказался рекордным с апреля 1985 года.

Месячная инфляция в стране в июне составила 1,8% против 0,7% в мае.

Основной причиной ускорения инфляции INe назвала рост цен на топливо, а также подорожавшие продукты питания и безалкогольные напитки.

Без учета еды и энергоносителей потребительские цены в Испании подскочили на 5,5% после подъема на 4,9% в мае.

Окончательные данные об инфляции в Испании за июнь будут опубликованы статуправлением 13 июля.

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Испанский фондовый индекс в ходе торгов в среду падает на 1,23%.