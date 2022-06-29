Бизнес получил 127 миллиардов гривень кредитов по программе "5-7-9%"

С момента старта государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали предпринимателям кредитов на 127,2 миллиарда гривень.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Банки выдали предпринимателям почти 45 тысяч кредитов на 127,2 млрд грн по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" с начала ее действия. За прошедшую неделю бизнес получил доступные кредиты на 1,14 млрд грн, банками было заключено 390 кредитных соглашений", - говорится в сообщении.

Чаще всего кредитуются по программе предприятия, работающие в сфере сельского хозяйства (53%), торговли и производства (23%), промышленной переработки (14%). Среди регионов лидерами по суммам заключенных кредитных договоров являются Львовская, Харьковская Днепропетровская, Одесская, Киевская области и г. Киев.

На сегодняшний день участие в программе принимают 42 банка, наибольшее количество кредитов выдали "Приватбанк" (18,9 тыс.), "Ощадбанк" (5,8 тыс.) и "Райффайзен Банк Аваль" (4,1 тыс.).

Программу "Доступные кредиты 5-7-9%" реализует Фонд развития предпринимательства. ФРП заключил соглашения о сотрудничестве с 42 банками. Программа стартовала 1 февраля 2020 года.

Экономическая правда