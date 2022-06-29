Суд арестовал 1,3 миллиарда гривень активов уклонявшегося от налогов россиянина

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Бюро экономической безопасности разоблачило россиянина, уклонявшегося от уплаты налогов в Украине – суд арестовал у него имущества на сумму 1,3 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба БЭБ.

По данным правоохранителей, нарушитель скрывал фактические объемы дохода, полученного от предоставления в аренду объектов коммерческой недвижимости в одной из областей Украины, и уклонился от уплаты налогов на сумму более 18,6 млн. грн.

Решением суда наложен арест на банковские счета, земельные участки и объекты коммерческой недвижимости. Примерная стоимость арестованного имущества составляет почти 1,3 млрд грн.

Досудебное расследование уголовного производства осуществляет Бюро экономической безопасности Украины при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора Украины.

Директор БЭБ Вадим Мельник добавил, что Бюро исследует деятельность 21 700 компаний, бенефициарными владельцами которых являются граждане государства-агрессора. В приоритете у аналитиков – компании с наибольшим капиталом и целостные имущественные комплексы, которые могут принести пользу государству.