Украинцы отправляли вдвое больше сообщений в первые дни войны – Viber
Среда, 29 июня 2022, 13:30 -
В первые недели войны украинцы отправляли друг другу почти вдвое больше сообщений в сутки в Viber, чем до полномасштабной войны.
Об этом говорится в пресс-релизе Rakuten Viber.
24 февраля количество звонков через Viber в Украине выросло почти в четыре раза. Каждый шестой звонок совершали по видео.
В марте украинские пользователи потребляли гораздо больше новостей – число прочитанных сообщений в каналах выросло в четыре раза.
В последние два месяца интерес к новостям в каналах снижается. Но и сейчас украинцы читают через Viber-каналы вдвое больше новостей, чем до большой войны.
В список европейских стран, где больше всего украинских пользователей Viber находятся в июне, вошли Польша, Германия, Чехия, Болгария, Австрия.
Экономическая правда
ВИДЕО ДНЯ