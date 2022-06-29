Украинцы отправляли вдвое больше сообщений в первые дни войны – Viber

В первые недели войны украинцы отправляли друг другу почти вдвое больше сообщений в сутки в Viber, чем до полномасштабной войны.

Об этом говорится в пресс-релизе Rakuten Viber.

24 февраля количество звонков через Viber в Украине выросло почти в четыре раза. Каждый шестой звонок совершали по видео.

В марте украинские пользователи потребляли гораздо больше новостей – число прочитанных сообщений в каналах выросло в четыре раза.

В последние два месяца интерес к новостям в каналах снижается. Но и сейчас украинцы читают через Viber-каналы вдвое больше новостей, чем до большой войны.

В список европейских стран, где больше всего украинских пользователей Viber находятся в июне, вошли Польша, Германия, Чехия, Болгария, Австрия.

Экономическая правда