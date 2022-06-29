В РФ сервисы ремонта из-за дефицита компонентов разбирают на запчасти новые и подержанные гаджеты

На фоне дефицита компонентов российские сервисные центры разбирают новые и подержанные гаджеты, чтобы получить детали для ремонта электроники.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.

"Те запчасти, которые невозможно получить из-за границы, мы пытаемся компенсировать за счет разборки другой продукции, так называемых доноров", – подтвердил гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко.

По его словам, ранее около 90% ремонтов проводилось в течение пяти рабочих дней, но сейчас эти сроки могут возрасти в зависимости от доступности комплектующих.

По словам собеседников газеты, ситуацию с ремонтом усложняет и то, что в России начали продавать технику, ввезенную в рамках так называемого параллельного импорта (без согласия правообладателей).

В этом случае производитель не несет расходы на сервисное обслуживание, они перешли к дистрибьюторам, пишет издание.

"Также могут увеличиться сроки обслуживания по гарантии. Электроника, предназначенная для параллельного импорта в Россию, регистрируется в одной из стран ЕАЭС (например, в Казахстане или Кыргызстане), и гарантийное обслуживание должно производиться в этих странах", - говорится в статье.

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По данным онлайн-сервиса для поиска специалистов "Профи", цена ремонта смартфонов во втором квартале уже увеличилась на 11% год к году и на 5% по отношению к первому кварталу, ноутбуков – на 6% в обоих случаях.

По данным газеты, дефицит компонентов на рынке возник после ухода компаний Apple, Samsung, Dell, Asus и других, приостановивших работу в России с началом вторжения РФ в Украину.

Экономическая правда