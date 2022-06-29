Курс валют на 29 июня: сколько стоит гривня в кассах банков

Средний курс гривни в кассах банков 29 июня снова вырос и составляет 35,2-35,65 грн за доллар, на черном рынке купить доллар стало дороже.

Об этом говорится в данных сайта minfin.com.ua.

Так, 29 июня средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США – 35,2-35,65 грн (курс на 28 июня – 35,1-35,65 грн);

Евро – 36,8-37,55 грн (курс на 28 июня – 36,8-37,7 грн).

В разрезе банков Приватбанк предлагает курс доллара на уровне 35,3-35,7 грн, Сбербанк – 35,2-35,8 грн, Укрэксимбанк – 35,2-35,7 грн, Райффайзен – 35,3-36,0 грн.

По данным finance.ua, котировки гривны против доллара на черном рынке после значительного скачка вернулись к стабильным значениям. Так, к 12:20 они составляли 35,43-35,53 грн за доллар, а днем ранее достигали на уровне 35,28-35,46 грн.

Напоминаем:

Национальный банк с 21 мая отменяет ограничения на установление курса, по которому банки продают наличную валюту – до сих пор он не мог отклоняться более чем на 10% от официально установленного регулятором.