Siemens опроверг заявления "Газпрома" о причинах сокращения поставок газа в Германию

Немецкая компания Siemens опровергла заявления российского "Газпрома" о причинах сокращения поставок газа в Германию: в Siemens считают, что причины сокращения поставок политические.

Об этом в интервью Süddeutsche Zeitung заявил главный исполнительный директор Siemens Energy Джо Кезер.

В "Газпроме" утверждают, что сократить поставки с плановых 167 млн ​​кубометров газа в сутки сначала до 100 млн, а затем и вовсе до 67 млн ​​кубометров ей пришлось из-за того, что Siemens из-за санкций не вернула газоперекачивающие агрегаты по ремонту.

В то же время в Siemens считают, что причины сокращения поставок политические.

"Очень удобно вовлекать в это дело компанию, которая хорошо известна в России. Даже если бы это было так, это никогда не оправдало бы столь сильного сокращения потока газа", - подчеркнул Кезер.

14 июня "Газпром" заявил, что сокращает поставки природного газа по газопроводу "Северный поток-1" на 40%.

Россияне обвинили в сокращении несвоевременное проведение ремонтных работ компанией Siemens. Таким образом, объем поставленного газа должен составлять лишь 100 млн кубометров газа в сутки вместо обычных 167 млн ​​кубометров.

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Впрочем, позже "Газпром" заявил, что будет поставлять по трубопроводу только 67 млн ​​кубометров газа.

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что решение "Газпрома" - политическое.

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Экономическая правда