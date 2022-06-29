Мининфраструктуры повысило тарифы УЗ на 70% на все группы грузов

Министерство инфраструктуры поддержало предложение железнодорожников провести индексацию тарифов, повысив их на 70% на все группы грузов.

Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"С начала полномасштабной агрессии россии "Укрзализныця" приняла на себя один из самых тяжелых ударов агрессора. Грузовые перевозки, являющиеся ключевым источником прибыли компании, сократились на 65,3%, почти 6 300 км путей были разрушены врагом.

В то же время железнодорожники безвозмездно эвакуировали 3,7 млн пассажиров, перевезли около 97 тыс тонн гуманитарной помощи.

Государство субсидирует "Укрзализныцю" для того, чтобы оно могло продолжать выполнять свои гуманитарные и оборонные функции. С начала войны на счета компании было направлено 10 млрд. грн. Ежемесячные расходы предприятия достигают более 7 млрд грн, учитывая то, что с марта компания уменьшила операционные расходы на 30%", - написал министр.

Однако, по его словам, сугубо государственной поддержки уже недостаточно. Кроме потерь значительной части грузовых и пассажирских перевозок возрастают расходы на восстановление железнодорожной инфраструктуры, которая постоянно разрушается врагом, энергоносители и горюче-смазочные материалы, добавил Кубраков.

"Это все ставит под угрозу стабильное функционирование "Укрзализныци".

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Министерство инфраструктуры поддержало предложение железнодорожников провести индексацию тарифов, повысив их на 70% на все группы грузов. Даже при повышении, украинские тарифы остаются ниже, чем в государствах ЕС. Благодаря индексации финансовое состояние "Укрзализныци" будет стабилизировано", - заявил министр.

"Мы осознаем, что поднятие тарифов будет иметь влияние на предприятия, пользующиеся железной дорогой для перевозки грузов. Однако я уверен, что бизнес, ориентированный прежде всего на внешние рынки, адаптирует свою деятельность, так, как это делает вся страна в жестких и несправедливых условиях российской агрессии

Уверен, что в итоге от этого шага восторжествует и государство, и бизнес, и пассажиры", - резюмировал он.

Как пишет "Интерфакс-Украина", приказ №441 "О внесении изменений в коэффициенты, применяемые к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги" министр Александр Кубраков подписал 22 июня, документ был зарегистрирован в Минюсте 24 июня.

Отмечается, что в отличие от нескольких предыдущих повышений в прошлом году, на этот раз коэффициенты повышены одинаково – на 70% – для всех 20 видов грузов.

"С 1 июля 2022 года Министерство инфраструктуры проведет плановую индексацию тарифов на грузовые перевозки", - говорится в анонсе назначенной на 29 июня пресс-конференции председателя правления "Укрзализныци" Александра Камышина.

Согласно пояснительной записке к проекту приказа, с которым ознакомилось "Интерфакс-Украина", УЗ планирует получить дополнительно более 11 млрд грн до конца 2022 года благодаря этому повышению тарифов.

Экономическая правда