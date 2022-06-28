"Метинвест" Ахметова-Новинского может построить новый завод в Италии или Болгарии

Металлургический холдинг "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского рассматривает возможность строительства нового металлургического завода в Италии или Болгарии.

Об этом заявил гендиректор группы "Метинвест" Юрий Рыженков в интервью Европейской Бизнес Ассоциации.

Он напомнил, что за пределами Украины "Метинвесту" уже принадлежат два завода в Италии, завод в Болгарии, завод в Великобритании, угольные шахты в США, а также трейдинговая компания.

"У нас в повестке дня стояли инвестиции в крупный завод в Италии, который мы планировали построить в ближайшие 3-4 года. Однако проблема в том, что он базировался на поставках слябов с "Азовстали", а в Италии мы должны были перерабатывать их на конечную продукцию. Сейчас это сложнее, потому что нужно искать синергию с активами, которые есть в компании. Например, мы рассматриваем перспективу построить новый завод в Болгарии или в той же Италии", – рассказал Рыженков.

В то же время, он подчеркнул, что для принятия решения о строительстве новых перерабатывающих мощностей в Европе нужно иметь гарантии обеспечения его железной рудой.

"Нужно быть уверенным, что мы сможем доставлять ту же руду из Кривого Рога. Сейчас это возможно, но не гарантировано. То есть, мы рассматриваем разные сценарии. Наша технологическая стратегия предусматривает инвестиции как в Украине, так и в других странах", – отметил Рыженков.

Он добавил, что в Украине компания сейчас инвестирует только в поддержание существующего производства, поскольку "невозможно инвестировать в стратегические вещи, когда не понимаешь, что произойдет со страной в долгосрочной перспективе".

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"К сожалению, инвестиции, которые мы делали в продукцию большей добавленной стоимости, все были в Мариуполе… Сейчас мы то же самое должны делать на комбинатах "Запорожсталь" или "Каметсталь". Но если какой-то простой проект МБЛЗ поставить на Запорожье, это займет где-то 3-4 года. То есть это не быстро", – добавил Рыженков.