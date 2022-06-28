Таможня разрешила ввозить автомобили на всех пунктах пропуска Львовщины

Львовская таможня разрешила ввозить автомобили на всех пунктах пропуска и продлила время оформления автомобилей до 23:00, чтобы сократить время ожидания в очередях.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

Отмечается, что транспортные средства будут пропускать на территорию Украины во всех автомобильных пунктах пропуска. Кроме того, в пунктах пропуска "Краковец – Корчова" и "Рава-Русская – Гребенное" увеличено количество работников таможни.

Также внесены изменения в график работы таможенного поста "Городок", где происходит оформление и регистрация транспортных средств.

"29 и 30 июня работа подразделений таможенного поста "Городок" (отдел таможенного оформления № 2, расположенный в г. Городок, и отдел таможенного оформления № 4 в с. Зимна Вода Львовской области) будет продлена до 23:00, до начала действия комендантского часа. И такой формат работы будет продолжаться до конца июня", – уточнил и.о. руководителя Львовской таможни Даниил Меньшиков.

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Экономическая правда