Владелец брендов Johnnie Walker, Guinness, Baileys и Captain Morgan уходит из России
Британская компания Diageo, выпускающая алкогольные напитки под такими брендами, как Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan, уходит из России.
Об этом компания сообщила российскому СМИ Коммерсантъ.
"После прекращения экспорта и продаж готовой продукции нашим клиентам в России в марте мы приняли непростое решение о вынужденном постепенном сокращении коммерческой деятельности в стране", – сообщили в Diageo.
"Мы ожидаем, что этот процесс займет примерно шесть месяцев, в течение которых мы будем по-прежнему сфокусированы на поддержке наших сотрудников, в том числе предоставлении им расширенного пакета компенсационных выплат при полном соблюдении российского законодательства".
В Россию компания поставляет продукцию до 70 тысяч магазинов и 19 тысяч ресторанов и баров. 3 марта в Diageo объявили, что временно прекращают импорт напитков в Россию после полномасштабного вторжения РФ в Украину и с тех пор распродавала остатки продукции.
Diageo – международная корпорация со штаб-квартирой в Лондоне. Крупнейший в мире производитель алкогольных напитков, которому принадлежат 8 из 20 самых популярных по объемам продаж мировых премиальных брендов алкогольных напитков.
Компания имеет представительства в 80 странах мира, обеспечивая трудоустройство более 20 тысяч человек. Продукция продается на около 180 национальных рынках.
Компания выпускает такие бренды, как Johnnie Walker, Captain Morgan, Guinness, Smirnoff, White Horse и другие.