Nissan приостановил производство в России на шесть месяцев

Японский автопроизводитель Nissan решил приостановить производство в РФ на 6 месяцев - в компании считают, что ситуация в Украине станет еще более "серьезной и затяжной".

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление гендиректора компании Макото Учиды.

"Мы считаем, что эта ситуация может стать более серьезной и затяжной", - заявил Учида, комментируя войну в Украине.

Как отмечает Reuters, Nissan решил приостановить производство в России на всю первую половину финансового года, начавшегося 1 апреля.

Работники были проинформированы и автопроизводитель продолжит следить за ситуацией и минимизировать ее влияние, сказал Учида.

Nissan приостановил производство в России в марте, а также экспорт после вторжения России в Украину.

Экономическая правда

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