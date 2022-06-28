Nissan приостановил производство в России на шесть месяцев
Японский автопроизводитель Nissan решил приостановить производство в РФ на 6 месяцев - в компании считают, что ситуация в Украине станет еще более "серьезной и затяжной".
Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление гендиректора компании Макото Учиды.
"Мы считаем, что эта ситуация может стать более серьезной и затяжной", - заявил Учида, комментируя войну в Украине.
Как отмечает Reuters, Nissan решил приостановить производство в России на всю первую половину финансового года, начавшегося 1 апреля.
Работники были проинформированы и автопроизводитель продолжит следить за ситуацией и минимизировать ее влияние, сказал Учида.
Nissan приостановил производство в России в марте, а также экспорт после вторжения России в Украину.
Экономическая правда
"Экономическая правда" теперь в Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим, и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь