Минэнерго увеличило размер выплат производителям электроэнергии по "зеленому тарифу"

Министерство энергетики установило новый порядок распределения средств для производителей электроэнергии из альтернативных источников на период военного положения.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Теперь ГП "Гарантированный покупатель" будет распределять между производителями электроэнергии по "зеленому тарифу" все денежные средства, полученные от продажи электрической энергии, производимой из альтернативных источников, говорится в приказе Минэнерго №206.

Согласно приказу, по результатам продаж электрической энергии распределение денежных средств осуществляется в соответствии с такими показателями:

1) для производителей, осуществляющих производство электрической энергии из энергии солнечного излучения - сумма, равная значению 18% от средневзвешенного размера "зеленого" тарифа за 2021 год (ранее – 15%);

2) для производителей, осуществляющих производство электрической энергии из энергии ветра - сумма, равная значению 18% от средневзвешенного размера "зеленого" тарифа за 2021 год (ранее – 16%);

3) для производителей, осуществляющих производство электрической энергии из гидроэнергии – сумма, равная значению 35% от средневзвешенного размера "зеленого" тарифа за 2021 год;

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4) для производителей, осуществляющих производство электрической энергии из биогаза – сумма, равная значению 40% от средневзвешенного размера "зеленого" тарифа за 2021 год;

5) для производителей, осуществляющих производство электрической энергии из биомассы – сумма, равная значению 75% от средневзвешенного размера "зеленого" тарифа за 2021 год (ранее – 60%).

"В случае наличия остатка денежных средств, оставшегося на текущем счете после выполнения предыдущих показателей распределения, этот остаток распределяется и направляется производителям пропорционально размеру начислений для соответствующего производителя, осуществленных с учетом этих же показателей, но не больше стоимости товарной продукции расчетного периода, рассчитанной за "зеленым" тарифом для такого производителя", – пояснили в ведомстве.

Экономическая правда