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Укр / Рус

Зеленский призвал признать РФ государством-спонсором терроризма

Вторник, 28 июня 2022, 13:47 - Дана Гордийчук

Президент Владимир Зеленский призвал мир признать Россию государством-спонсором терроризма после атаки на торговый центр в Кременчуге, из-за которой погибли не менее 18 человек.

Об этом он заявил в своем Telegram.

Бить ракетами по гражданским объектам могут только абсолютно отмороженные террористы, которым не должно быть места на земле. И это не ошибочные попадания ракет в детсады, школы, ТРЦ, жилые дома, это просчитанные удары кафиров. Россия должна быть признана государством – спонсором терроризма. Мир способен, а значит, должен остановить российский террор", – написал он.

По последним данным, в результате удара россиян по торговому центру "Амстор" в Кременчуге количество жертв возросло до 18 человек, 36 человек числятся пропавшими без вести.

Напоминаем:

27 июня россияне нанесли удары двумя ракетами по ТЦ "Амстор" в Кременчуге.

Президент Владимир Зеленский заявил, что многие посетители успели выйти из ТРЦ в Кременчуге перед тем, как туда попали российские ракеты.

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После ракетного удара россиян по ТЦ Кременчуга Полтавской области поступило более 40 заявлений граждан об исчезновении их родных.

Экономическая правда
Укр / Рус
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