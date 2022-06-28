Правительство вернуло обязательные публичные закупки в Prozorro

Кабинет министров вернул обязательное проведение публичных закупок для всех государственных и местных органов власти и предприятий – в феврале эта норма была отменена из-за военного положения.

Об этом говорится в постановлении правительства №169 от 24 июня, пресс-служба Prozorro.

Новое постановление предусматривает, что для закупок от 50 тыс. грн. заказчики должны проводить упрощенные закупки, что позволяет за 6-8 дней провести аукцион и заключить контракт с поставщиком. Кроме того, стандартизированные товары, как топливо, офисное оборудование или пищевые продукты можно будет покупать в электронном каталоге Prozorro Market.

Отмечается, что изменения предусматривают целый ряд оснований для проведения прямых закупок, когда это критически важно. Как пояснил генеральный директор "Прозорро" Василий Задворный, заказчики, находящиеся в зоне боевых действий и не имеющие возможности воспользоваться электронной системой или нуждающиеся в закупке "здесь и сейчас", смогут заключать прямые контракты.

Кабмин еще 28 февраля разрешил на период военного положения заключать контракты напрямую без проведения аукционов в Prozorro. В начале полномасштабной войны это позволило государственным заказчикам быстро обеспечивать свои потребности в период, когда бизнес находился в шоковом состоянии.

Напоминаем:

Кабмин в апреле возобновил общественный контроль за государственными закупками.