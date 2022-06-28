Курс валют на 28 июня: сколько стоит гривня в кассах банков

Средний курс гривни в кассах банков 28 июня снова несущественно вырос и составляет 35,1-35,65 грн за доллар, на черном рынке курс снова существенно ослаб.

Об этом говорится в данных сайта minfin.com.ua.

Так, 28 июня средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США – 35,1-35,65 грн (курс на 27 июня – 35,05-35,6 грн);

Евро – 36,8-37,7 грн (курс на 27 июня – 36,8-37,6 грн).

В разрезе банков Приватбанк предлагает курс доллара на уровне 35,4-35,75 грн, Сбербанк – 35,2-35,8 грн, Укрэксимбанк – 35,3-35,8 грн, Райффайзен – 35,1-36,8 грн.

По данным finance.ua, котировки гривни против доллара на черном рынке после значительного скачка вернулись к стабильным значениям. Так, к 12:20 они составляли 35,34-35,52 грн за доллар, а днем ранее колебались на уровне 35,43-36,12 грн. Курс продажи доллара последний раз пересекал отметку в 36 гривен в конце мая.

Напоминаем:

Национальный банк с 21 мая отменяет ограничения на установление курса, по которому банки продают наличную валюту – до сих пор он не мог отклоняться более чем на 10% от официально установленного регулятором.