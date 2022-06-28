Производитель оборудования для обработки древесины Ponsse продал бизнес в РФ местной компании

Финский производитель оборудования для обработки древесины Ponsse продал свою дочернюю компанию в России местной компании ООО "Бизон".

Об этом говорится в заявлении финского производителя.

"Ponsse Plc продала все акции своей дочерней компании, предоставившей услуги PONSSE в России и Беларуси. Сегодня, 28 июня 2022 года, Ponsse подписала договор купли-продажи, согласно которому сделки Ponsse в России будут переданы ООО "Бизон" после выполнения условий сделки.

15 июня 2022 года Ponsse объявила о намерении прекратить свою деятельность в России", - говорится в сообщении.

Владельцем ООО "Бизон" является Алексей Воронкевич, чья компания "Дормашимпорт" с 2007 года отвечает за розничную торговлю лесотехникой PONSSE в восточной части России.

Стоимость сделки не разглашается. Продажа не будет оказывать существенного влияния на финансовые показатели Ponsse, говорят в компании.

Ожидается, что транзакция будет закрыта до конца третьего квартала 2022 года. Соглашение нуждается в одобрении местных регуляторов.

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Согласно финансовой отчетности за 2021 год, продажи в России и Беларуси составили примерно 20% чистых продаж Ponsse.

Экспортные и сервисные операции Ponsse в России были приостановлены со 2 марта 2022 года, когда компания объявила, что приостанавливает весь экспорт в Россию и Беларусь. В то же время, ООО "Понссе" приостановило предоставление технического обслуживания.

Экономическая правда