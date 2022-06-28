Росавиация не дает российским пилотам устроиться на работу за границей – СМИ

Отправленные в простой пилоты российских компаний или те, которые уволились, столкнулись со сложностями при попытке найти работу в других странах: Росавиация не подтверждает информацию о них по запросу авиарегуляторов и перевозчиков.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По разным оценкам, поэтому перейти к иностранным авиакомпаниям не смогли от нескольких десятков до нескольких сотен пилотов.

"О том, что Росавиация в ходе стандартной процедуры проверки по просьбе будущего работодателя не дает данные о дате выдачи пилотского удостоверения и его актуальности, сообщили пять источников в отрасли. Как рассказал один из них, отказ регулятор в ряде случаев объяснил иностранным коллегам "невозможностью раскрыть персональные данные", а в остальных не давал ответа", - говорится в статье.

По словам собеседников, большинство пытались трудоустроиться в страны Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Таиланд, Камбоджу и Малайзию) и Турцию.

Президент профсоюза летного состава России Мирослав Бойчук утверждает, что с конца февраля по середину июня иностранные авиавласти направили около 600 запросов с просьбой подтвердить информацию, и российский регулятор это сделал. Но реально трудоустроились пока около сотни пилотов.

По словам участников рынка, власти усложняют трудоустройство пилотов из-за нехватки кадров в отрасли.

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В частности, Минтранс РФ опасается, что из-за утечки кадров возникает риск сорвать выполнение поручения Путина сохранить по итогам года объем перевозок 100 млн пассажиров. При этом в России с апреля доходы пилотов сократились в среднем на 40%.

Экономическая правда