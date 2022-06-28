Производитель бытовой техники Whirlpool уходит из РФ: активы продают туркам
Вторник, 28 июня 2022, 11:12 -
Американская компания Whirlpool Corporation, владеющая марками Indesit и Hotpoint, уходит из России и продает свои активы турецкому производителю Arcelik.
Об этом пишет российская служба BBC.
Компания производила в России холодильники и стиральные машины на двух заводах в Липецке, но приостановила работу на этих площадках еще в начале марта.
Как добавляет РБК, по итогам сделки Arcelik получит производственные мощности в Липецке, позволяющие выпускать около 2,8 млн холодильников и стиральных машин в год.
Сумма сделки предварительно оценивается в €220 млн.
Экономическая правда
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