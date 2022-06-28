Укрпочта открывает свой магазин на Amazon и становится первой почтовой компанией в мире, которая это сделала.

Об этом сообщил в Facebook гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский.

"Несмотря на то, что в основном законе Украины не закреплено право украинцев иметь доступ к площадке Amazon, нам с командой очень хотелось это право им предоставить. Тем более там много полезных вещей для ВСУ и ТО. И мы будем делать все, чтобы эта мечта свершилась.

Но пока Амазон не идет к нам, мы решили пойти в Амазон, чтобы лучше познакомиться с ним, прежде чем привести его в Украину. Мы долго к этому шли, и теперь наши клиенты по всему миру, особенно в США, смогут приобщиться к украинской мечте. И кто знает, может, совсем скоро на этой площадке, в магазине Укрпочты появятся и ваши товары, которые мы с удовольствием доставим в США, осуществив мечту выхода на мировой рынок!", - написал Смелянский.

Ссылка на официальный магазин Укрпочты в Amazon: http://surl.li/chpds

Пока в магазине есть марки с кораблем и "Мрією", а также одежда и кепки с российским кораблем.

Экономическая правда

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