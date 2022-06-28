Регулятор обновил список сомнительных инвестпроектов
Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку добавила в список ненадежных инвестиционных проектов еще семь кейсов и рекомендует инвесторам учитывать эту информацию в своей деятельности.
Об этом сообщается на сайте НКЦБФР.
Регулятор обращает внимание на неблагонадежность следующих финансовых проектов:
- AmberFX – https://amberfx.co/;
- BB TEAM PRO – https://bbtm.pro/;
- ConcordInvest – https://concordinvest.pro/ru;
- Safe Invest – https://safeinvest.uk/;
- FBS – https://fbs.com/;
- Barclay Stone LTD – https://br-stone.net/ru;
- Enterprise London Limited – http://enterpriselondonltd.easy-technologies.net/; http://london-enterprise-ltd.com
Комиссия призывает быть осмотрительными и тщательно оценивать риски, прежде чем инвестировать свои средства.
Полный список проектов приведен на официальном вебсайте Комиссии в разделе "Защита прав инвесторов".
"В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе потенциальные инвесторы могут самостоятельно проанализировать его на предмет фиктивности, руководствуясь "10 признаками сомнительности инвестиционного проекта".
Любую информацию о потенциально фиктивных действиях на финансовом рынке просим сообщать Комиссии или на email: md@nsssmc.gov.ua", - говорится в сообщении.
Экономическая правда
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