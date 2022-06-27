Все разделы
Укр / Рус

УЗ запускает собственное приложение и ищет 1000 тестировщиков

Понедельник, 27 июня 2022, 17:50 - Алексей Павлыш

Укрзализныця завершает разработку приложения - на этой неделе предоставит доступ к бета-версии приложения первой тысячи бета-тестеров.

Об этом сообщил глава правления УЗ Александр Камышин.

Бета-тестером может стать тот, кому исполнилось 18 лет, и хотя бы дважды путешествовал по железной дороге за последний месяц.

"При этом нам важна репрезентативность первой тысячи тестеров. Баланс женщины/мужчины, iOS/Android, по возрасту, студенты и т.д. Поэтому сразу извиняюсь, если не все заявки удовлетворим", - написал глава УЗ.

Чтобы стать бета-тестером приложения, нужно заполнить простую форму и дождаться подтверждения с инструкцией по электронной почте, пояснил он.

Экономическая правда

"Экономическая правда" теперь в Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь.

ВИДЕО ДНЯ

Укрзализныця
Материалы по теме
УЗ увеличивает количество пригородных поездов в направлении Ирпеня, Бучи, Малина и Коростеня 27 июня 2022, 10:10
За месяц по железной дороге в Украину вернулось 50 000 граждан 12 июня 2022, 12:50
УЗ назначила ряд новых пригородных поездов: график движения 7 июня 2022, 12:14
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте