Украинцы стали искать работу в 4 раза активнее – исследование

Кризис на рынке труда повысил активность украинцев в поисках работы. Актуальных вакансий на сайте до сих пор в 4,5 раза меньше, чем до 24 февраля.

Об этом говорится в результатах исследования портала grc.ua.

Желающих найти работу или подработку гораздо больше, чем вакансий. Еженедельно добавляется почти 10% новых пользователей сайта, длительность сеанса (т.е. время, сколько соискатель пользуется сайтом и ищет информацию о вакансиях) на 89% больше, чем за аналогичный период прошлого года", – говорится в пресс-релизе.

Количество соискателей, которые заходили на сайт в поисках работы, достигло показателей июня прошлого года.

Лето обычно характеризуется снижением активности на рынке труда, а пик активности приходится на начало бизнес-сезона в сентябре. Этим летом отпуска не планирует подавляющее большинство украинцев. Соискатели сейчас активно ищут работу или подработку.

В июне на 1 вакансию в среднем откликается 12 человек. Для сравнения, в аналогичный период прошлого года этот показатель был в 4 раза меньше.

Кандидаты изменили свое отношение к процессу поиска работы. Все реже соискатели просто ждут, пока работодатель обратит на них внимание и все чаще используют для поиска работы все доступные каналы.

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Активнее всего ищут работу и отзываются на вакансии административные работники, ИТ-специалисты, студенты и специалисты, начинающие карьерный путь, менеджеры по продажам, водители и специалисты по логистике.

Самая высокая конкуренция среди представителей высшего менеджмента и административного персонала, у них на одну вакансию претендует в среднем 14 кандидатов.

Экономическая правда