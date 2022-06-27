У Путина не согласны с утверждением о дефолте России

В Кремле не согласны с утверждениями о наступлении в РФ дефолта по валютным долговым обязательствам.

Об этом сообщает "Интерфакс".

На вопрос журналистов, согласны ли в Кремле с заявлениями о дефолте в РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Нет, не согласны".

В понедельник прошел 30-дневный льготный период, в течение которого РФ должна была решить вопрос с выплатой купонных платежей по выпускам "Россия-2026" и "Россия-2036".

В течение месяцев Россия искала пути обхода наказаний, введенных после вторжения Кремля в Украину. Но в конце дня в воскресенье закончился льготный период для выплаты процентов в размере 100 миллионов долларов США до 27 мая, что считается фактическим дефолтом в случае пропуска оплаты.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Россия впервые с 1918 года испытала дефолт по внешнему долгу.

Официальное заявление о дефолте обычно поступает от рейтинговых компаний, но европейские санкции привели к тому, что они сняли рейтинги российских компаний.

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Россия ранее отказалась признавать дефолт, заявив, что у нее есть средства для покрытия любых счетов и ее вынудили не платить. На прошлой неделе Москва объявила, что перейдет на обслуживание своего непогашенного суверенного долга в 40 миллиардов долларов в рублях, критикуя "форс-мажорную" ситуацию, которую, по ее словам, искусственно создал Запад.

Европейская правда