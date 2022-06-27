Покупательная способность украинцев по питанию снизилась на треть из-за войны – исследование

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Несмотря на то, что индекс доступности продовольствия украинцев в мае улучшился на 1.3% против апреля, он на 37% ниже уровня до полномасштабной войны.

Об этом говорится в Обзоре продовольственной безопасности и политики Центра исследований продовольствия и землепользования КШЭ совместно с Министерством агрополитики.

Индекс доступности продовольствия рассчитывается как отношение средней заработной платы к цене корзины продуктов питания. До полномасштабного вторжения он составлял 12,4 – то есть человек со средней зарплатой мог приобрести количество продуктовых корзин эквивалентного запасу на 12,4 месяцев. Текущая оценка ИДП составляет всего 7,8.

"Итак, продолжаем наблюдать существенно сниженную покупательную способность в отношении основных продуктов питания украинского потребителя", - констатируют аналитики.

В настоящее время рынок пищевой продукции в Украине характеризуют значительно более высокие цены и уменьшение ассортимента продукции характеризуют рынок пищевой продукции в Украине. Стоимость корзины продуктов питания в мае на 4,4% выше, чем в конце февраля, а ассортимент продукции в Донецкой области самый низкий по сравнению с другими областями Украины.

Средняя цена корзины продуктов питания в Украине за неделю 9-13 мая снизилась на 1,3% по сравнению с неделей 18-22 апреля. В то же время его стоимость на 4,4% выше, чем в неделю 21-25 февраля, когда только началось полномасштабное вторжение РФ.

Больше всего падение цены корзины продуктов питания приходится на временно оккупированную Херсонскую область: менее чем за месяц стоимость снизилась на 10,7%. Однако именно эта область испытала наибольший рост цен с начала полномасштабной войны: цена корзины выше на 21,5% с конца февраля.

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Остальные две области с наибольшим ростом цен на корзину – Черниговская и Запорожская области. Отсутствует информация еще о двух оккупированных армией РФ областях – Донецкой и Луганской.

Также на 13 мая зафиксированы проблемы с наличием говядины по всей Украине. Только к 2 позициям ассортимента говядины обнаружен доступ в магазинах 15 городов. Лучший ассортимент свинины и курятины: в среднем в выбранных городах и по стране доступно 17 и 11 уникальных позиций соответственно.

Наименьшее среднее количество ассортимента продуктов питания в пределах одной товарной группы – в г. Бахмут (Донецкая область) – 3,26. Это в четыре раза ниже, чем в среднем по стране. Кроме того, в городе нет запасов мяса и хлеба.

Однако, говорят в КШЭ, это не означает полного отсутствия таких продуктов в области, а скорее свидетельствует о сильной зависимости от регулярных поставок продуктов с коротким сроком хранения и общих сложностях поставок. Основной причиной этого являются активные боевые действия, идущие в непосредственной близости от города.