Курс валют на 27 июня: сколько стоит гривня в кассах банков

Средний курс гривны в кассах банков 27 июня стабилен и составляет 35,05-35,65 грн за доллар, на черном рынке курс снова существенно ослаб.

Об этом говорится в данных сайта minfin.com.ua.

Так, 27 июня средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США – 35,05-35,65 грн (курс на 24 июня – 35-35,6 грн);

Евро – 36,8-37,6 грн (курс на 24 июня – 36,615-37,55 грн).

В разрезе банков Приватбанк предлагает курс доллара на уровне 35,35-35,75 грн, Сбербанк - 35,1-35,7 грн, Укрэксимбанк - 35,2-35,7 грн, Райффайзен - 35,4-36,1 грн.

По данным finance.ua, котировки гривны против доллара на черном рынке ослабляются уже вторую неделю подряд. Так, к 11:20 они составляли 35,44-35,66 грн за доллар, хотя в пятницу колебались на уровне 35,29-35,49 грн.

Напоминаем:

Национальный банк с 21 мая отменяет ограничения на установление курса, по которому банки продают наличную валюту – до сих пор он не мог отклоняться более чем на 10% от официально установленного регулятором.

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В НБУ объясняли, что такой шаг сделает валютный рынок более устойчивым и будет способствовать снижению амплитуды курсовых колебаний в его наличном сегменте.