Все разделы
Укр / Рус

Украина останавливает действие двух соглашений с РФ в сфере ядерной безопасности

Понедельник, 27 июня 2022, 11:48 - Алексей Павлыш

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины прекращает действие международных договоров с РФ, касающихся сотрудничества стран в сфере ядерной безопасности.

Об этом сообщили в Энергоатоме.

Соответствующий приказ 24 июня 2022 года подписал и.о. председателя – главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков.

Согласно приказу прекращается действие таких международных договоров Украины:

  • Соглашения о сотрудничестве между Министерством охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Украины и Федеральным надзором России за ядерной и радиационной безопасностью (подписано в Вене 19 сентября 1996);
  • Соглашения между Государственным комитетом ядерного регулирования Украины и Федеральным надзором России по ядерной и радиационной безопасности об обмене информацией и сотрудничестве в сфере регулирования безопасности при использовании ядерной энергии в мирных целях (подписано в Москве 14 августа 2002 года).

О прекращении действия указанных международных договоров проинформирован МИД Украины.

Приказ согласован с Министерством иностранных дел Украины, Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, вице-премьер-министром Украины – министром по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Экономическая правда

ВИДЕО ДНЯ

"Экономическая правда" теперь в Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим, и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь

Украина ядерная энергетика Россия
Материалы по теме
Британия выделит до 10 миллионов фунтов на ремонт украинской железной дороги для вывоза зерна 27 июня 2022, 10:52
Украина предлагает Германии экспорт электроэнергии со своих АЭС 24 июня 2022, 18:25
Путин утверждает, что РФ не препятствует вывозу зерна: снова перевел вину на Украину 24 июня 2022, 17:59
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте