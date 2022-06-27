Украина останавливает действие двух соглашений с РФ в сфере ядерной безопасности
Государственная инспекция ядерного регулирования Украины прекращает действие международных договоров с РФ, касающихся сотрудничества стран в сфере ядерной безопасности.
Об этом сообщили в Энергоатоме.
Соответствующий приказ 24 июня 2022 года подписал и.о. председателя – главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков.
Согласно приказу прекращается действие таких международных договоров Украины:
- Соглашения о сотрудничестве между Министерством охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Украины и Федеральным надзором России за ядерной и радиационной безопасностью (подписано в Вене 19 сентября 1996);
- Соглашения между Государственным комитетом ядерного регулирования Украины и Федеральным надзором России по ядерной и радиационной безопасности об обмене информацией и сотрудничестве в сфере регулирования безопасности при использовании ядерной энергии в мирных целях (подписано в Москве 14 августа 2002 года).
О прекращении действия указанных международных договоров проинформирован МИД Украины.
Приказ согласован с Министерством иностранных дел Украины, Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, вице-премьер-министром Украины – министром по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Экономическая правда
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