УЗ увеличивает количество пригородных поездов в направлении Ирпеня, Бучи, Малина и Коростеня
Укрзализныця существенно увеличивает количество пригородных поездов в направлении Ирпеня, Бучи Киевской области и Малина и Коростеня Житомирской области в связи с резким ростом спроса.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Курсование поездов будет обеспечено не только в утренние и вечерние пиковые часы, но и в течение всего дня, что обеспечит должную мобильность населения этой части Киевщины и Житомирщины", - говорится в сообщении.
Так, 27 июня 2022 года назначается курсирование следующих пригородных электропоездов:
- №6602 Бородянка — Святошино отправляется ежедневно со станции Бородянка в 06;15, прибывает на станцию Святошино в 07:20;
- №6605 Святошино — Клавдиево отправляется ежедневно со станции Святошино в 08:10, прибывает на станцию Клавдиево в 09:01;
- №6607 Святошино — Коростень отправляется ежедневно со станции Святошино в 08:55, прибывает на станцию Коростень в 12:23;
- №6609 Борщаговка — Тетерев отправляется ежедневно со станции Борщаговка в 13:18, прибывает на станцию Тетерев в 15:12;
- №6612 Тетерев — Борщаговка отправляется ежедневно со станции Тетерев в 09:24, прибывает на станцию Борщаговка в 11:01;
- №6621 Святошино — Коростень отправляется ежедневно со станции Святошино в 18:14, прибывает на станцию Коростень в 21:48;
- №6622 Тетерев — Святошино отправляется ежедневно со станции Тетерев в 15:55, прибывает на станцию Святошино 17:23;
- №6624 Коростень — Борщаговка отправляется ежедневно со станции Коростень в 13:30, прибывает на станцию Борщаговка 16:49;
- №6605 Клавдиево — Святошино отправляется ежедневно со станции Клавдиево в 17:15, прибывает на станцию Святошино в 18:03;
- №6615 Борщаговка — Клавдиево (вместо Тетерев – Коростень) отправляется ежедневно со станции Борщаговка в 15:34, прибывает на станцию Клавдиево в 16:52.
Пассажиры указанных поездов могут осуществить пересадку на кольцевую электричку (Kyiv City Express), в том числе на станции Святошино.
С расписанием электропоездов можно ознакомиться на сайте https://www.uz.gov.ua/passengers/suburban_train_schedule, а также на информационных досках вокзалов и станций.
Купить билеты на указанные электропоезда можно в железнодорожных кассах, добавляют в УЗ.
Экономическая правда
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