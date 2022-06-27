УЗ увеличивает количество пригородных поездов в направлении Ирпеня, Бучи, Малина и Коростеня

Укрзализныця существенно увеличивает количество пригородных поездов в направлении Ирпеня, Бучи Киевской области и Малина и Коростеня Житомирской области в связи с резким ростом спроса.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Курсование поездов будет обеспечено не только в утренние и вечерние пиковые часы, но и в течение всего дня, что обеспечит должную мобильность населения этой части Киевщины и Житомирщины", - говорится в сообщении.

Так, 27 июня 2022 года назначается курсирование следующих пригородных электропоездов:

№6602 Бородянка — Святошино отправляется ежедневно со станции Бородянка в 06;15, прибывает на станцию ​​Святошино в 07:20;

№6605 Святошино — Клавдиево отправляется ежедневно со станции Святошино в 08:10, прибывает на станцию ​​Клавдиево в 09:01;

№6607 Святошино — Коростень отправляется ежедневно со станции Святошино в 08:55, прибывает на станцию ​​Коростень в 12:23;

№6609 Борщаговка — Тетерев отправляется ежедневно со станции Борщаговка в 13:18, прибывает на станцию ​​Тетерев в 15:12;

№6612 Тетерев — Борщаговка отправляется ежедневно со станции Тетерев в 09:24, прибывает на станцию ​​Борщаговка в 11:01;

№6621 Святошино — Коростень отправляется ежедневно со станции Святошино в 18:14, прибывает на станцию ​​Коростень в 21:48;

№6622 Тетерев — Святошино отправляется ежедневно со станции Тетерев в 15:55, прибывает на станцию ​​Святошино 17:23;

№6624 Коростень — Борщаговка отправляется ежедневно со станции Коростень в 13:30, прибывает на станцию ​​Борщаговка 16:49;

№6605 Клавдиево — Святошино отправляется ежедневно со станции Клавдиево в 17:15, прибывает на станцию ​​Святошино в 18:03;

№6615 Борщаговка — Клавдиево (вместо Тетерев – Коростень) отправляется ежедневно со станции Борщаговка в 15:34, прибывает на станцию ​​Клавдиево в 16:52.

Пассажиры указанных поездов могут осуществить пересадку на кольцевую электричку (Kyiv City Express), в том числе на станции Святошино.

С расписанием электропоездов можно ознакомиться на сайте https://www.uz.gov.ua/passengers/suburban_train_schedule, а также на информационных досках вокзалов и станций.

Купить билеты на указанные электропоезда можно в железнодорожных кассах, добавляют в УЗ.

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Экономическая правда