Эмбарго на импорт золота лишит РФ 19 миллиардов долларов ежегодно – Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что введение запрета на импорт российского золота лишит РФ возможности получать 19 миллиардов долларов в год.

Об этом он сказал в интервью CNN, стенограмму которого обнародовали на сайте Госдепартамента.

"Санкции уже имели драматический эффект – ну, во-первых, возьмем золото, то, о чем мы объявляем. Это второй по доходности экспорт России после энергоносителей – около 19 миллиардов долларов в год – и большая часть приходится на страны G7.

Поэтому обрезать это, лишая доступа к примерно 19 миллиардам долларов дохода в год, это важно.

Но кроме этого, все, что мы делали с самого начала – во введении этих беспрецедентных санкций и экспортного контроля – оказывает глубокое влияние на Россию. Несмотря на то, что она получает доход от нефти по более высоким ценам, она не может тратить их из-за экспортного контроля. Она не может приобрести то, что ей нужно, чтобы модернизировать свой оборонный сектор, модернизировать технологии, модернизировать свою энергетическую разведку, а это значит, что со временем каждая из этих сфер будет приходить в упадок", - заявил Блинкен.

"Мы уже видим прогнозы, что российская экономика упадет на 8-15% в следующем году. Рубль удерживается искусственно большими затратами.

Тысячи компаний, крупных международных компаний, покинули Россию. Россияне больше не могли покупать то, что они привыкли покупать. Уровень жизни россиян падает", - добавил чиновник.

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"Все это дает эффект немедленно, но также имеет кумулятивный эффект. Мы наблюдаем отток мозгов из России - выехали 200 000 россиян, среди наиболее образованных, работающих в некоторых из важнейших отраслей. Многие иностранцы, работающие в этих же отраслях, уехали. Все это со временем скапливается, скапливается, скапливается", - резюмировал Блинкен.

Ранее сообщалось, что страны "Большой семерки" планируют ввести эмбарго на импорт российского золота, чтобы лишить РФ десятков миллиардов долларов в год.

Экономическая правда