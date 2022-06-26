РФ уже вывезла 400 тысяч тонн зерна

С начала широкомасштабного вторжения Россия уже вывезла с временно оккупированных украинских территорий по меньшей мере 400 тысяч тонн зерна.

Об этом проекту Радио Свобода Крым. Реалии заявил Тарас Высоцкий, первый заместитель Минагро.

По его словам, на момент фактической оккупации на данных территориях было около полутора миллионов тонн зерна.

"Если добавить все кейсы, то около 400 тысяч тонн. Четко говорить, что с оставшимся миллионом тонн, что осталось, мы сможем только после деоккупации", – отметил Высоцкий.

Напоминаем:

По данным Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики, ущерб сельскому хозяйству Украины от полномасштабного вторжения уже составляет 4 миллиарда 300 миллионов долларов.