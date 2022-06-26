В НБУ говорят, что центробанк Франции готов существенно расширить им техническую помощь
Воскресенье, 26 июня 2022, 16:31 -
Глава НБУ Кирилл Шевченко сказал, что его французский коллега господин де Гало подтвердил, что центробанк Франции готов существенно расширить техническую помощь Национальному банку.
Об этом он сообщил в соцсетях.
Шевченко добавил, что, несмотря на первоочередность обеспечения финансовой стабильности, "мы не поставили на паузу наши стремления по реформированию финансового сектора".
И сегодня наращивается деятельность в рамках проектов по технической помощи.