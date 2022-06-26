В НБУ говорят, что центробанк Франции готов существенно расширить им техническую помощь

Глава НБУ Кирилл Шевченко сказал, что его французский коллега господин де Гало подтвердил, что центробанк Франции готов существенно расширить техническую помощь Национальному банку.

Об этом он сообщил в соцсетях.

Шевченко добавил, что, несмотря на первоочередность обеспечения финансовой стабильности, "мы не поставили на паузу наши стремления по реформированию финансового сектора".

И сегодня наращивается деятельность в рамках проектов по технической помощи.