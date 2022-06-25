В РФ рекордно сократятся продажи биотоплива из древесных гранул

Из-за европейских санкций продажи биотоплива из древесных гранул в России сократятся на 80%.

Об этом сообщили российскому изданию РБК в профильной ассоциации.

Там отметили, что спад экспортных продаж пеллет ожидается в июле. Поскольку с 10 июля истекает срок разрешения на ввоз российской продукции из древесины в Европу по старым контрактам. Это предусмотрено условиями пятого пакета антироссийских санкций, который ЕС принял в апреле.

Напоминаем:

В 2021 году из РФ было экспортировано 2,4 млн т топливных гранул на 504 млн евро, преимущественно в Европу. Пеллеты используются на энергоустановках и в котельных в качестве альтернативы углю и природному газу.