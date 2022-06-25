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Укр / Рус

Нафтогаз: Европа больше не верит, что Газпром надежный поставщик

Суббота, 25 июня 2022, 16:18 - Илья Колдомасов

В Нафтогазе заявили, что Европа "похоронила" веру в российский Газпром как "надежного поставщика" энергоресурсов.

Об этом говорится в соцсетях компании.

"Давно пора, скажем мы. Особенно учитывая, что это вынудило ЕС активно заняться диверсификацией ресурсов и подготовкой к следующей зиме", - отметили там.

Ранее уполномоченная Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон сказала, что в настоящее время в Европейском союзе 12 государств полностью или частично остались без газа из России, а поведение Москвы в последние недели существенно обострило риски.

Напоминаем:

В среду глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бирол посоветовал Европе срочно готовиться к тому, что Россия зимой полностью перекроет поставки газа.

Газпром
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Экономическая правда
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