Нафтогаз: Европа больше не верит, что Газпром надежный поставщик

В Нафтогазе заявили, что Европа "похоронила" веру в российский Газпром как "надежного поставщика" энергоресурсов.

Об этом говорится в соцсетях компании.

"Давно пора, скажем мы. Особенно учитывая, что это вынудило ЕС активно заняться диверсификацией ресурсов и подготовкой к следующей зиме", - отметили там.

Ранее уполномоченная Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон сказала, что в настоящее время в Европейском союзе 12 государств полностью или частично остались без газа из России, а поведение Москвы в последние недели существенно обострило риски.

Напоминаем:

В среду глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бирол посоветовал Европе срочно готовиться к тому, что Россия зимой полностью перекроет поставки газа.