Хакеры атакуют украинских операторов и провайдеров телекоммуникаций

Хакеры распространяют опасные электронные письма с темой "Бесплатная первичная правовая помощь".

Об этом сообщает Госспецсвязи.

Письма поступают с вероятно скомпрометированного электронного адреса в домене gov.ua и имеют вложение "Алгоритм действий членов семьи без вести отсутствующего военнослужащего LegalAid.rar".

Указанный RAR-архив содержит документ "Алгоритм_LegalAid.xlsm", открытие которого в конечном итоге приведет к загрузке и запуску вредоносной программы.

"Учитывая email-адреса получателей электронных писем, специалисты предполагают, что атака направлена ​​на операторов и провайдеров телекоммуникаций Украины", - резюмировали в ведомстве.