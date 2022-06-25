Хакеры атакуют украинских операторов и провайдеров телекоммуникаций
Суббота, 25 июня 2022, 15:15 -
Хакеры распространяют опасные электронные письма с темой "Бесплатная первичная правовая помощь".
Об этом сообщает Госспецсвязи.
Письма поступают с вероятно скомпрометированного электронного адреса в домене gov.ua и имеют вложение "Алгоритм действий членов семьи без вести отсутствующего военнослужащего LegalAid.rar".
Указанный RAR-архив содержит документ "Алгоритм_LegalAid.xlsm", открытие которого в конечном итоге приведет к загрузке и запуску вредоносной программы.
"Учитывая email-адреса получателей электронных писем, специалисты предполагают, что атака направлена на операторов и провайдеров телекоммуникаций Украины", - резюмировали в ведомстве.