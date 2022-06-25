Падение Bitcoin просаживает акции майнинговых компаний

Криптовалютный крах ставит майнеров биткойнов в затруднительное положение, снижая акции их компаний. Поскольку обеспокоенные падением прибыли и высокими фиксированными затратами инвесторы продают их ценные бумаги.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

В издании отметили, что такие публичные майнинговые компании, такие как Riot Blockchain Inc и TeraWulf Inc в США потеряли в стоимости 78% и 89% соответственно в этом году. Канадская Hut 8 Mining Corp упала на 79%, а Bitfarms снизилась на 71%.

Газета пишет, что после того как Bitcoin упал до 20 тыс долл, майнинг стал менее прибыльным. Поэтому кредиторы отказываются финансировать развитие отрасли как раньше, что вынуждает майнеров искать себе средства для этого путем продажи активов.

По данным Arcane, майнеры являются одними из крупнейших держателей Bitcoin с общим объемом в 800 000. Там сказали, что за первые четыре месяца 2022 года публичные майнинговые компании продали 30% своего производства Bitcoin. В мае этот показатель также вырос, что это означает массовое использование своих резервов.

"Если они будут вынуждены ликвидировать значительную долю этих активов, это может способствовать дальнейшему падению цены Bitcoin", — отметил аналитик Arcane.

Напоминаем:

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Добыча Bitcoin — это очень капиталоемкий процесс. Майнерам необходимы дорогие и мощные компьютеры для обработки транзакций.

Цена Bitcoin упала примерно до 20 000 долларов, что на 70% меньше, чем в ноябре.