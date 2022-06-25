Кабмин выделил медикам почти 800 миллионов

Кабинет Министров направил на программу выделения субвенции местным бюджетам для поддержки системы здравоохранения более 762,5 миллионов.

Об этом говорится на правительственном портале.

Там отметили, что благодаря этому будет обеспечена возможность начислять медицинским работникам заработную плату на уровне 20 тыс для врачей и 13,5 тыс для среднего медицинского персонала.

Напоминаем:

Соответствующее решение о повышении зарплат медикам было принято в начале года на выполнение Указа Президента.