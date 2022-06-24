Украина должна развивать постоянные маршруты для экспорта, альтернативные морю – министр

Украина и Евросоюз должны и дальше развивать альтернативные маршруты экспорта своей продукции, чтобы в будущем предотвращая падение торговли.

Об этом заявил министр агрополитики Николай Сольский в ходе рабочей поездки в Берлин.

Во время встречи министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир отметил, что в настоящее время необходимо создание не временных, а постоянных альтернативных маршрутов по вывозу зерна с украинской территории.

"Черное море в долгосрочной перспективе нельзя рассматривать как безопасный маршрут для Украины даже после завершения боевых действий", – подчеркнул Джем Оздемир. Поэтому, по словам министра, "нужно искать один или несколько постоянных альтернативных маршрутов".

Сольский подчеркнул, что россияне целенаправленно уничтожают украинские порты. "Это означает только одно: Украина при поддержке ЕС должна и дальше развивать альтернативные маршруты экспорта своей продукции – на постоянной основе, предотвращая падение экспортных показателей", – подчеркнул он.

Уже через месяц через европейские порты и железную дорогу будет идти европейское зерно, что создаст дополнительную нагрузку на логистику, отметил министр. Он инициировал встречу с министрами сельского хозяйства и министрами инфраструктуры ЕС, основными операторами для определения операторов, которые расширят базу европейских зерновозов.

Украине нужно вывезти 18 млн. тонн старого урожая, и еще 60 млн. тонн ожидается из нового урожая. "На внутреннее потребление будет направлено 20 млн тонн, а значит экспортировать нужно суммарно 58 млн тонн урожая", - добавил Сольский.

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Он резюмировал, что в сентябре-октябре Украина зафиксирует существенное падение объема озимых посевов, но сейчас есть время для того, чтобы подготовиться и сделать следующий сезон более рабочим.

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