Минагро работает над тем, чтобы создать на границе комплексы по перевалке зерна

Министерство агрополитики по расширению наземных экспортных мощностей предложит бизнесу условия для строительства комплексов по перевалке зерна.

Об этом министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский рассказал в интервью AgroPolit.com.

"На западной границе я вижу сейчас три вещи. Первое – компании владельцы действующих элеваторов и дальше развивают их с прицелом на увеличение объемов перегрузки. Туда инвестируют миллионы долларов", – отметил Сольский.

Второе - рядом с границей активно берут в пользование действующую инфраструктуру, покупают перегрузчики, транспорт, склады для хранения и занимаются перегрузкой зерна.

Кроме того, на западной границе нужно установить комплексы, упрощающие логистические решения по перегрузке зерна. Таких мощностей дополнительно требуется в ближайшее время не менее 6—8 млн. тонн.

Согласно оценкам Минагро, дефицит элеваторных мощностей для хранения старого и нового урожая может колебаться в пределах 10-15 млн. тонн.

В течение 1—2 месяцев бизнесу предложат комплексы по перевалке зерна и участки под их строительство по выгодным условиям по финансированию вблизи границы, отметил министр.



