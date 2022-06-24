Кабмин запускает программу грантов до 8 миллионов на создание и развитие перерабатывающих предприятий

Государство предоставит до 8 млн грн безвозвратной помощи тем, кто уже имеет бизнес в сфере переработки или хочет запустить новые проекты.

Об этом на заседании правительства заявил премьер Денис Шмыгаль.

"На этой неделе правительство уже приняло документы о запуске программы "єРобота" и анонсировало сразу три грантовые программы поддержки создания собственного бизнеса.

Сегодня мы запускаем еще три программы, которые также направлены на создание новых рабочих мест, увеличение доходов украинцев и развитие нашей экономики", - рассказал Шмыгаль.

Среди них – программа безвозвратных грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий. По словам премьер-министра, это могут быть предприятия в сфере деревообработки, мебельного производства, металлообработки, агропереработки, производства стройматериалов.

"Грант можно будет потратить на приобретение оборудования. Главные требования к получателям: создание не менее 25 новых рабочих мест и уплата налогов. Люди, желающие получить грант, должны представить рабочую идею, четкий бизнес-план и привлечь собственные средства на свое дело", – объяснил глава правительства.

По его словам, для первых заявителей собственный взнос по этой программе должен составить 30%. Также государство предоставляет дополнительные возможности получить доступные кредиты по программе "5-7-9" в размере до 16 млн грн.

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"В общей сложности правительство на этой неделе представило шесть грантовых программ. Это основа большого проекта "єРобота", который позволит каждому, кто имеет желание, навыки и план - запустить собственное дело, расширить свой малый или средний бизнес, а также начать новую карьеру.

Постепенно в Дія появится возможность и детали, как податься на каждый из этих грантовых проектов", - резюмировали в правительстве.

Экономическая правда