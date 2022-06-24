Авиакомпании РФ получили рекордный за восемь лет общий операционный убыток

В первом квартале 2022 года российские авиакомпании получили рекордный за последние восемь лет совокупный операционный убыток – 61,1 млрд рублей.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта.

"За 3 месяца 2022 года совокупный убыток по операционной деятельности всех авиакомпаний составил 61,1 млрд рублей (пассажирские авиакомпании – 52,5 млрд руб., грузовые – 8,6 млрд руб.)", - говорится в докладе президента АЭВТ Владимира Тасуна.

В 2021 году общий операционный убыток за указанный период оценивался в 33,3 млрд рублей, в "пандемийном" 2020-м – в 55,5 млрд рублей.

"Сейчас сложно спрогнозировать, насколько ухудшится финансово-экономическая устойчивость авиакомпаний в дальнейшем. Надеемся, что меры, которые предпринимают и правительство России, и сами авиакомпании, позволят обеспечить в ближайшей перспективе стабильную работу отечественной авиатранспортной отрасли", - говорится в докладе Тасуна.

За июнь пассажиропоток российских авиакомпаний сократился в годовом исчислении примерно на 20%, подсчитали в ассоциации.

В мае падение пассажиропотока год к году было зафиксировано на уровне 24,4% (перевезено 6,6 млн человек против 8,8 млн), в апреле – 28% (5,2 млн против 7,2 млн), в марте – 20 % (5,2 млн. против 6,5 млн.).

ВИДЕО ДНЯ

В январе и феврале до начала вторжения РФ в Украину и последующих санкций против агрессора наблюдалась положительная динамика перевозок.

Ранее Росавиация приостановила ежемесячную публикацию статистики перевозок пассажиров воздушным транспортом – в последний раз данные публиковались за февраль.

После начала войны в Украине российским перевозчикам запрещено летать в страны ЕС, Великобританию, США, Канаду.

Кроме того, страны Запада прекратили поставки гражданских самолетов и запчастей и обязали своих лизингодателей вернуть из России уже предоставленные в аренду лайнеры.

Экономическая правда