Программа єРобота: Ощаданк с июля будет принимать заявки на гранты на новый бизнес

Государственный Ощадбанк с 1 июля начинает прием заявок украинцев для получения микрогрантов до 250 тыс грн на новый бизнес или развитие действующего бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

По решению правительства Ощадбанк стал уполномоченным банком новой госпрограммы "єРобота" по направлению предоставления украинцам безвозвратных грантов до 250 тыс грн для запуска нового или развития действующего бизнеса.

"Программа стартует 1 июля. Именно с этой даты все желающие смогут подать заявку с бизнес-планом по созданию или развитию собственного дела в отделения Ощада. Сейчас разрабатывается возможность подачи заявок и через портал Дія.

Участником программы может стать любой украинский (физическое лицо) или юридическое лицо", - говорится в сообщении.

За счет гранта от государства в размере до 250 тыс грн предприниматель или юридическое лицо смогут приобрести оборудование, оплатить сырье и материалы, осуществить частичную оплату аренды.

При создании одного или двух рабочих мест на период более 3 лет и уплаты налогов за этот период грант не возвращается.

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После рассмотрения проекта в случае его соответствия критериям программы грантовые средства будут перечислены на отдельный счет соискателя гранта в Ощадбанке. Решение о предоставлении гранта будет приниматься Государственной службой занятости, пояснили в финучреждении.

Дополнительные детали программы "єРобота" обнародуют позже.

Напомним:

Украинское правительство запускает программу єРобота, в рамках которой государство будет предоставлять гранты на сумму до 250 тысяч грн на запуск нового бизнеса.

Экономическая правда