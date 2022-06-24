За время войны количество DDos-атак на "Укрэнерго" увеличилось в 10 раз

С начала полномасштабной войны "Укрэнерго" выдержало 10-кратное увеличение DDos-атак (50 за 100 дней войны против 5 за последние три года), обезвредило и отразило все остальные киберугрозы.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"На протяжении трех месяцев войны мы отбиваем попытки атак на нашу инфраструктуру. Количество зафиксированных событий кибербезопасности почти вдвое превышает наше обычное состояние, также за это время мы идентифицировали 19 уникальных киберугроз", – сказал начальник Отдела управления событиями и инцидентами информационной безопасности НЭК "Укрэнерго" Георгий Карасюк.

Экономическая правда