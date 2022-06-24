Уголь на следующий отопительный сезон могут профинансировать за счет Укрэнерго

Власти рассматривают вариант финансирования за счет национальной компании "Укрэнерго" стратегического запаса угля для прохождения Украиной в следующем отопительном сезоне.

Об этом рассказал советник премьер-министра и член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко в интервью Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что определенная правительством цель для запасов угля на начало отопительного сезона в 3 млн тонн возможна по итогам анализа информации о текущих складах на станциях, объемах добычи угля и объемах угля, которые сжигаются сейчас и будут сжигаться до начала ОЗУ.

По словам Бойко, в ходе формирования запасов необходимо максимально опираться на внутренний доступный ресурс – для этого, в частности, правительство временно ограничило экспорт ряда энергоносителей, например – уголь. "Понятно, что в первую очередь будет покупаться уголь государственных шахт, а докупаться - у частных", - добавил он.

При этом на фоне тяжелого финансового состояния ключевых производителей из-за значительного сокращения объемов производства и снижения уровня оплаты продукции для формирования стратегического запаса угля на зиму необходимо найти дополнительные финансы.

Сегодня рассматривается вариант с финансированием создания стратегического запаса со стороны "Укрэнерго". Ведет активную работу, чтобы определиться со способом делегирования такой функции. В качестве одного из вариантов можно использовать средства, которые компания получила в качестве платы за доступ к пересечению. Таких средств уже сегодня на отдельном счете компании 2,7 млрд грн", – рассказал Бойко.

Такой способ, продолжил он, требует законодательных изменений, поскольку нецелевое использование таких средств ограничено прямой нормой закона. В то же время это не единственный рассматриваемый сейчас вариант и Бойно убежден, что в ближайшее время по этому вопросу будет решение.