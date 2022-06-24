Белорусы надумали отказаться от доминирования российских авто на рынке: причины

Белорусская автомобильная ассоциация, объединяющая автодилеров Беларуси, предлагает избавиться от доминирования на рынке автомобилей, производимых или ввезенных из РФ.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление ассоциации.

В ассоциации заявляют, что доминирующее положение на автомобильном рынке страны занимают легковые автомобили, производимые и/или ввозимые с территории РФ.

При этом уровень розничных цен на такие автомобили в основном определяется двумя факторами: цена российского экспортера для Беларуси и курс российского рубля по отношению к белорусскому.

"Однако вклад этих факторов в уровень конечных цен претерпел существенные изменения в течение последних месяцев", - говорится в сообщении за подписью председателя правления БАА Сергея Вариводи, опубликованном на сайте ассоциации.

Отмечается, что если в первой половине весны основное давление на цены в Беларуси оказывала импортируемая инфляция, то для конца второго квартала характерна не только стабилизация цен поставщиков, но и достаточно ощутимая дефляция в отрасли, которая является следствием низкого спроса на новые легковые автомобили.

В настоящее время основным фактором, оказывающим повышающее давление на цены российского импорта, является валютный курс, говорится в сообщении.

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"Укрепление российского рубля к белорусскому с начала года уже превысило 38%. И, к сожалению, эффект переноса текущего валютного курса в цены импортируемых из России автомобилей еще не завершен", - говорят в ассоциации.

Там считают, что в сложившейся ситуации в наиболее выгодном положении оказались автомобильные дилеры, реализующие ввозимые из-за пределов ЕАЭС автомобили, а также произведенные в Беларуси.

"Не исключено, что во втором полугодии существенным фактором давления на уровень цен может оказаться и дефицит новых легковых автомобилей", - отмечают в БАА.

"Очевидно, что эффективным решением ограничения роста цен на новые легковые автомобили может быть возврат к прямому импорту автомобилей белорусскими импортерами напрямую от зарубежных автопроизводителей из-за пределов Евразийского экономического союза.

Однако, кроме согласия самих автопроизводителей, это потребует принятия решений в сфере оценки соответствия на национальном уровне", - резюмируют в ассоциации.

Экономическая правда